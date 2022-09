Toruń przekaże Ukrainie autobusy. Będą wypełnione darami

Pięć wysłużonych, ale wciąż sprawnych technicznie autobusów przekaże Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) Łuckowi - swojemu miastu partnerskiemu w Ukrainie. Pojazdy wyruszą za kilka dni. Do niedzieli (11 września) trwa zbiórka darów, które zostaną przewiezione nimi za wschodnią granicę.

Mer Łucka zwrócił się do prezydenta Torunia z prośbą o przekazanie autobusów. Miasto przygotowało pięć pojazdów, które zostały wycofane z eksploatacji.

"Są to autobusy sprawne technicznie, przeszły wymagane przeglądy. Aktualnie kończymy niezbędne procedury, by mogły przekroczyć granicę" – przekazał Zbigniew Fiderewicz, zastępca prezydenta Torunia.

Autobusy oklejone herbami Torunia i Łucka oraz hasłem w języku polskim i ukraińskim: "Toruń dla przyjaciół w Łucku. NIE dla wojny! TAK dla wolnej Ukrainy!", wyruszą do Łucka już za kilka dni. W pojazdach znajdą się również dary dla mieszkańców. Zbiórka trwa do niedzieli do godzin wieczornych.