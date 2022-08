Pościg ulicami Torunia za motocyklistą. Prowadził pod wpływem narkotyków

Policjanci z Torunia (woj. kujawsko-pomorskie) zatrzymali po pościgu motocyklistę, który przekroczył dozwoloną prędkość i nie zatrzymał się do kontroli. 41-latek był poszukiwany i miał przy sobie amfetaminę. Kierował jednośladem pod wpływem narkotyków i bez uprawnień. Podczas ucieczki popełnił szereg wykroczeń. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

- Postanowili zatrzymać go do kontroli. Policjanci dali kierowcy sygnał do zatrzymania się. Ten zignorował ich polecenia i gwałtownie przyśpieszył. Funkcjonariusze podjęli pościg za jednośladem. Podczas ucieczki kierowca popełnił szereg wykroczeń, między innymi nie stosował się do sygnalizacji świetlnej i jechał pod prąd - przekazał aspirant Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.