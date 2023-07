Wiatr przewrócił żaglówkę, ta zaczęła tonąć

Toruńscy policjanci przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą: • wybierajmy teren przeznaczony do takiego wypoczynku, najlepiej tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy; • pływając łódkami, kajakami i rowerami wodnymi pamiętajmy o założeniu kapoka i sprawdzeniu, czy sprzęt nadaje się do użytku; • dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy z nimi do wody, otoczmy je szczególną opieką; • po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo przyzwyczajmy ciało do niższej temperatury. W ten sposób unikniemy szoku termicznego; • warto sprawdzić miejsce kąpieli i eksplorować je stopniowo - nie wolno wskakiwać do wody, której głębokości nie znamy lub gdy miejsce jest objęte zakazem skakania. Nieznana głębokość i struktura dna może narazić nas na urazy, kalectwo, a nawet śmierć; • nie zabierajmy ze sobą na plażę rzeczy wartościowych, pozostawione bez nadzoru mogą być łatwym łupem dla złodzieja; • nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu. Takie kąpiele często kończą się tragedią;