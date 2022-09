Pięć autobusów miejskich z darami trafi do Ukrainy. "Cieszę się, że możemy coś zrobić dla naszych przyjaciół"

Każdy z tych miejskich autobusów przejechał ponad milion kilometrów, służąc mieszkańcom Torunia, ale - jak twierdzą władze miasta - "w transporcie publicznym to nic nadzwyczajnego", a jelcze nadal są w pełni sprawne. Przed nimi kolejna misja. Wypełnione darami, trafią do ukraińskiego miasta Łuck.

Miasto Toruń postanowiło podarować partnerskiemu Łuckowi w Ukrainie pięć miejskich autobusów. Nie pojadą w dodatku puste. Od kilku dni w zajezdni autobusowej prowadzona była zbiórka darów. Rzeczy kupowane były na podstawie listy potrzeb przesłanej do Urzędu Miasta Torunia przez stronę ukraińską - to między innymi śpiwory, karimaty, odzież, środki higieniczne, papier toaletowy, koce termiczne i żywność.

"Przekazujemy do naszego partnerskiego miasta Łucka w Ukrainie pięć autobusów miejskich. Są to jelcze. Trzy z nich to dwudziestolatki, a dwa mają po 19 lat. Przejechały od 1,2 do 1,4 mln kilometrów, ale w transporcie publicznym to nic nadzwyczajnego. Wszystkie przeszły niezbędne przeglądy, są sprawne i wierzę, że będą jeszcze dobrze służyły" - mówił cytowany w komunikacie prasowym prezydent Torunia Michał Zaleski.