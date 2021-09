Niszczył samochody, bo według niego były źle zaparkowane. Policja: tak postanowił uporać się z kierowcami

- Jak się okazało, celowo - w odwecie za niewłaściwe parkowanie - niszczył karoserię samochodów, uszkadzając ją scyzorykiem - mówi mł. insp. Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. I dodaje: - Jak wyjaśnił, robił to ponieważ właściciele samochodów parkowali w miejscach do tego nieprzeznaczonych albo parkowali w sposób niewłaściwy. To go denerwowało i tak postanowił uporać się z kierowcami.