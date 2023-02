Ten włamywacz musiał być nałogowym palaczem. Poza gotówką ukradł 800 paczek papierosów

Co najmniej 800 paczek papierosów, tytoń i gotówkę ukradł 23-latek, który włamał się do saloniku prasowego w jednym z centrów handlowych w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie). Mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu, skąd trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Grozi mu do dziesięciu lat pozbawienia wolności.