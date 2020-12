"Wsiadł do auta, by odbyć jazdę próbną i uciekł". Pościg za złodziejem porsche

We wtorek przed godz. 9 rano do toruńskiej policji zadzwonił zdenerwowany właściciel porsche cayenne. Klient, który przyjechał obejrzeć samochód wystawiony do sprzedaży, miał pod pretekstem jazdy próbnej ukraść jego samochód. Umówili się na ul. Żelaznej w Toruniu i stamtąd odjechał.