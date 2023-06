Ksiądz oskarżony o seksualne wykorzystywanie chłopca stanął przed sądem. Grozi mu do 15 lat więzienia

Zarzuty wobec księdza

Oskarżony "w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w okresie od nieustalonego dnia lipca 2013 r. do 3 sierpnia 2014 r., przy użyciu podstępu polegającego na dostarczaniu małoletniemu wówczas poniżej lat 15 napojów alkoholowych: wina oraz piwa i nakłanianiu go do spożywania alkoholu oraz zainscenizowaniu mszy świętej, podczas której poświęcił i podarował (mu - dop. red.) różaniec zakładany na palec oraz wypowiadając słowa, że od tej chwili są mężem i żoną, doprowadzał małoletniego do obcowania płciowego oraz do wykonywania i poddawania się innej czynności seksualnej" - podaje Prokuratura Okręgowa w Toruniu w komunikacie z 5 maja 2023 roku o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia.