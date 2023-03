Odsiaduje dożywocie, jest oskarżony o trzy kolejne zabójstwa. Prokuratura: to seryjny zabójca

Andrzej G. odbywa karę dożywocia. Teraz Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu kolejny akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie. Śledczy zarzucają mu między innymi trzy zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i usiłowanie zabójstwa. Wkrótce mężczyzna - który odbywa wyrok za zabójstwo, zgwałcenie i kradzież - ponownie stanie przed sądem. Prokuratorzy określają go mianem "seryjnego zabójcy". Działał na terenie Grudziądza i Torunia.

Najpierw miał wykorzystać bezbronność nieprzytomnej kobiety, później mężczyzny. Oboje nie żyją

W toku śledztwa ustalono m.in., że w 2007 r. Andrzej G., w celu doprowadzenia swoich ofiar do stanu wyłączającego świadomość, a dalej do poddania się innym czynnościom seksualnym, użył wobec nich podstępu poprzez podanie rozdrobnionych tabletek leku psychotropowego z grupy benzodiazepin.

W ten sposób w kwietniu 2007 r. wykorzystał bezbronność nieprzytomnej kobiety, która wskutek przemocy zadanej ze szczególnym okrucieństwem, doznała m.in. ostrej niewydolności serca, w wyniku czego następnego dnia zmarła. Z kolei we wrześniu 2007 r. przemocą polegającą na przytrzymywaniu w pozycji klęczącej pozbawionego świadomości mężczyzny, znęcał się nad nim, co skutkowało następnie m.in. niewydolnością krążeniowo-oddechową, w wyniku czego następnego dnia doszło do zgonu pokrzywdzonego. Szczegóły obu przestępstw są bardzo drastyczne.

Prokuratura: podał tabletki, zmarła kolejna osoba

- Prokurator ocenił, że Andrzej G. działał w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia wymienionych osób, ze szczególnym okrucieństwem, a nadto w warunkach recydywy wielokrotnej. Kolejnych czynów Andrzej G. dopuścił się od stycznia do marca 2016 roku w Toruniu, w pobliżu schroniska dla bezdomnych mężczyzn - opisuje Kukawski. Jak podkreśla, w tym przypadku Andrzej G. również podał swoim ofiarom rozdrobnione tabletki tego samego leku psychotropowego doprowadzając ich do utraty przytomności, po czym dokonał zaboru w celu przywłaszczenia telefonu komórkowego, kurtki oraz pieniędzy o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 zł na szkodę pierwszego pokrzywdzonego oraz w kolejnym przypadku, pieniędzy w kwocie 15 zł oraz zegarka na pasku o wartości nie mniejszej niż 45 zł. U drugiego z pokrzywdzonych wywołał ostrą niewydolnością krążeniowo-oddechową, która doprowadziła do jego zgonu. - Prokurator ocenił, że Andrzej G. działał w związku z rozbojem oraz w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia, a nadto w warunkach recydywy wielokrotnej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Andrzej G. do do zasady przyznawał się do popełniania zarzucanych mu czynów. Złożył też obszerne wyjaśnienia, zgodne z ustaleniami śledztwa - przekazuje Kukawski.