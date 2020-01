Myślał, że uwodzi 14-latkę. Były szef sztabu dywizji prawomocnie skazany

Dalej będzie pułkownikiem

- W odniesieniu do realiów tej sprawy możliwe było orzeczenie degradacji, ale trzeba pamiętać, że jest to środek karny o bardzo poważnych konsekwencjach. Dlatego też ustawodawca wskazał w przepisach, że sąd może zdegradować wojskowego, ale nie jest to obligatoryjne - mówiła sędzia Justyna Kujaczyńska-Gajdamowicz, uzasadniając wyrok w drugiej instancji.

Podkreśliła, że w tym przypadku mamy do czynienia z usiłowaniem złożenia propozycji seksualnej nastolatce i nie można rozszerzać zarzutu w taki sposób, aby wskazywać na to, co ewentualnie mogło się zdarzyć. Wojskowy dążył, w ocenie sądu, do odbycia stosunku seksualnego z nieletnią za pieniądze, ale w tym przypadku okoliczności sprawy są takie, że należy to zakwalifikować jako usiłowanie nieudolne.