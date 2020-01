Brutalnie pobił psa Fijo, trafi do więzienia na półtora roku. Jest prawomocny wyrok

Toruński sąd utrzymał w czwartek karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia dla Bartosza D. za pobicie ze szczególnym okrucieństwem psa Fijo. Zwierzę miało m.in. powybijane zęby, złamaną szczękę i kość udową, a także dotkliwy uraz kręgosłupa, który doprowadził do paraliżu tylnych łap. Wyrok jest prawomocny.

Apelacje

- To był szczeniak, bezbronny. Nie można przejść obojętnie. Będziemy walczyć o to, żeby zwierzęta miały swoje prawa - mówiła przed czwartkową rozprawą Małgorzata Brzezińska z Fundacji dla Szczeniąt Judyta, która zajmowała się Fijo po zdarzeniu.

Sąd Okręgowy zdecydował jednak o utrzymaniu w mocy wyroku sądu pierwszej instancji w zakresie kary więzienia. Bartosz D. został prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Sędzia Piotr Szadkowski uzasadniając wyrok podkreślił, że jest on surowy.

Według Katarzyny Topczewskiej, pełnomocnika Fundacji Judyta, nie zachodzą żadne okoliczności łagodzące w tej sprawie, a najwyższy wymiar kary mógłby pełnić funkcję odstraszającą dla potencjalnych sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom. - Jest duży niedosyt po tym wyroku. Mieliśmy nadzieję, że jednak będzie on bardzo mocnym sygnałem dla innych - mówiła.

Sąd Rejonowy obciążył też oskarżonego nawiązką w wysokości 3 tys. zł na rzecz fundacji, którą sąd odwoławczy podniósł do 10 tysięcy. Bartosz D. pierwotnie musiał także wpłacić na rzecz fundacji prawie 26 tysięcy złotych tytułem naprawienia szkody, ale w drugiej instancji uchylono to rozstrzygnięcie z uwagi na przeprowadzoną zbiórkę przez fundację, która pozwoliła na zgromadzenie znacznie większej sumy.

"Sprawca działający ze szczególnym okrucieństwem"

Do okrutnego pobicia szczeniaka doszło 27 stycznia 2018 roku. Mieszkanka Chełmży (województwo kujawsko-pomorskie) wraz z dwójką dzieci wróciła do domu. Tam zastała psa w kałuży krwi. Jej mąż nie był w stanie wyjaśnić, co się stało. Jak miała przekazać Fundacji Judyta, jej mąż najpierw miał twierdzić, że psa potrącił samochód, potem, że się na niego przewrócił. Kobieta nie uwierzyła i zawiadomiła policję. Wtedy mężczyzna uciekł.