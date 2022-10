81-latka została potrącona na przejściu dla pieszych, kierowca uciekł. Policja: zatrzymany w autokarze do Belgii

Kierowca na jednym z przejść dla pieszych w Toruniu potrącił 81-latkę. Kobieta zmarła w szpitalu. Sprawca wypadku uciekł. Jak informuje policja, próbował wyjechać z kraju. Został zatrzymany w autokarze, który jechał do Belgii. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Do wypadku na przejściu dla pieszych przy ul. Dziewulskiego w Toruniu doszło w piątek (28 października) około godziny 18.15.

- Osobowy saab potrącił 81-latkę. Kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia. Kobieta kilka godzin po zdarzeniu zmarła w szpitalu. Auto, którym poruszał się sprawca zostało porzucone kilkaset metrów dalej. Samochód był na zagranicznych numerach rejestracyjnych, co znacznie utrudniło funkcjonariuszom dotarcie do kierowcy - przekazał aspirant Wojciech Chrostowski z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Policja: 36-latek próbował uciec za granicę, został zatrzymany

Kryminalni przystąpili do poszukiwania sprawcy. Okazał się nim 36-letni mężczyzna, który na co dzień przebywa za granicą. Mężczyzna na cztery dni przed tym zdarzeniem przyjechał do Polski z Belgii.