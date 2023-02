Wyznał proboszczowi, że był ofiarą księdza pedofila. Podejrzany duchowny aresztowany

czytaj dalej

DNB Bank Polska oferuje klientom umorzenie części kapitału pozostałej do spłaty kredytu hipotecznego indeksowanego do euro lub franka szwajcarskiego. W tym celu należy złożyć wniosek do banku. Umorzenie może wynieść maksymalnie 10 procent kwoty pozostałej do spłaty. W innych bankach trwa oferowanie ugód frankowych.