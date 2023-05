Wyszła z domu seniora z reklamówką pełną pieniędzy. 25-latkę zatrzymali na gorącym uczynku

Do zatrzymania doszło we wtorek (9 maja). Wcześniej jednak, około godziny 15, do 85-letniego mężczyzny zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza, który poinformował seniora o potrzebie zakupu leku dla rzekomo poważnie chorego jego członka rodziny. Niczego nieświadomy mężczyzna włożył do reklamówki ponad 40 tysięcy złotych, po które przyszła 25-latka. Jej plan spalił na panewce, ponieważ kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku.