Cztery dni muzyki i zabawy z plejadą gwiazd. Rusza Top of the top Sopot Festival 2023

To już ostatnie przygotowania - artyści się rozśpiewują, zespoły stroją instrumenty a miłośnicy muzyki w całej Polsce czekają na nowoczesne i spektakularne show w Operze Leśnej. Już w poniedziałek wieczorem pierwszy koncert Top of the Top Sopot Festival 2023. To cztery dni muzycznego święta, podczas którego będziemy mogli podziwiać wybitnych artystów z Polski i zagranicy.

- Opera Leśna? Graliśmy tu kilkadziesiąt razy. Każdy kolejny jest niezwykły - mówił w poniedziałek rano Waldemar Tkaczyk z zespołu Kombi. Razem z Grzegorzem Skawińskim odpowiadali na najważniejsze pytanie - jak to się robi, żeby porwać publiczność w Operze Leśnej oraz tę zgromadzoną przed telewizorami. - Z kolegą mamy już 69 lat, chyba już - jako seniorzy sceny - możemy na to pytanie odpowiedzieć. Trzeba być uczciwym wobec siebie i wobec widzów, fanów, słuchaczy. Kłamałbym mówiąc, że robimy to tylko dla fanów, to dla nas olbrzymia przyjemność - mówił Grzegorz Skawiński.

- Trzeba też komponować dobre piosenki - dodał Waldemar Tkaczyk.

Zespół Kombii o przepisie na porwanie publiczności TVN24

Ostatnie przygotowania

Dobrych piosenek na Top of the Top Sopot Festival 2023 nie zabraknie. Pierwszego dnia - w ramach koncertu I Dance - wystąpią wykonawcy, którzy porwą zgromadzonych w Sopocie oraz przed telewizorami do tańca. Na scenie pojawi się oprócz zespołu Kombi legenda polskiego rocka - Muniek Staszczyk z zespołem T. Love. Zobaczyć i posłuchać będzie można też między innymi Krzysztofa Zalewskiego, Natalię Przybysz, Sylwię Grzeszczak, Margaret czy Michała Szpaka, któremu towarzyszyć będzie chór Music Everywhere, z którymi nasi prezenterzy rozmawiali przed pierwszymi koncertami.

- To ogromne wyróżnienie. Na szczęście nie po raz pierwszy mamy okazję pojawiać się na tak wielkim wydarzeniu. Wyzwanie polega na tym, że każdy z fantastycznych artystów zaproszonych na festiwal ma niewiele czasu na porwanie odbiorców. Wiele zależy od tego, ile uda się wypracować i doszlifować na próbach. Te są jednak bardzo zachęcające - podkreślali artyści na antenie TVN24.

Chór "Music Everywhere" o przygotowaniach do występu TVN24

Nasi dziennikarze rozmowę przeprowadzali na sopockiej plaży, bo przez cały dzień na scenie swoje aparaty wokalne rozgrzewali ci, którzy będą błyszczeć wieczorem. Na scenie utwór "Boskie Buenos" wykonywała Natalia Przybysz z Krzysztofem Zalewskim. Niespodzianki i specjalny dobór utworów zapowiadają też inne gwiazdy.

Cztery dni, cztery koncerty

Drugi koncert odbędzie się w rytmach lata pod hasłem "Summer Vibes". Najpopularniejsze piosenki w wakacyjnych aranżacjach przedstawią między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, czy Blue Café. To jednak nie koniec atrakcji. We wtorek o nagrodę Bursztynowego Słowika – czyli najbardziej prestiżową statuetkę polskiego przemysłu muzycznego – rywalizować będą nominowani wykonawcy przedstawią swoje utwory opublikowane w ostatnich dwunastu miesiącach: Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens.

Trzeci koncert to "Great Moments". Impreza przyniesie wiele zaskakujących niespodzianek. Na scenie podziwiać będzie można między innymi Agnieszkę Chylińską, Nosowską, Ralpha Kaminskiego, Natalię Szroeder czy Natalię Nykiel.

Muzycy Kwiatu Jabłoni o Top of the Top Sopot Festival TVN24

Ostatni z koncertów to "Magic Words" - zgromadzona w amfiteatrze i przed telewizorami publiczność będzie mogła posłuchać wyjątkowych, ponadczasowych melodii. Wszystkie będą przedstawione w nieoczywistych, pełnych klasy występach. Gwiazdami czwartego dnia festiwalu będą między innymi: Mrozu, Kayah, Kortez, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Igor Herbut, Prońko, Michał Bajor, Alicja Majewska czy Małgorzata Ostrowska.

Opera Leśna znów wypełni się gwiazdami. Top of the Top Sopot Festival rusza już w poniedziałek Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Autor:bż/tok

Źródło: tvn24.pl