"Okradli salon jubilerski w Niemczech, łupy sprzedawali w Polsce". Pięć osób zatrzymanych na gorącym uczynku

Usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu

- Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut paserstwa mienia znacznej wartości, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Trzem z nim dodatkowo zarzucono posiadanie broni bez zezwolenia, grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności - dodał Sienkiewicz. Na wniosek prokuratora Sąd Okręgowy w Gdańsku zastosował wobec mężczyzn trzymiesięczny areszt.