Jej rzeczy leżały nad jeziorem. Nie wiadomo, co stało się z panią Agnieszką, policja prosi o pomoc

Sukcesem zakończyła się w niedzielę polska zbiórka pieniędzy na zakup bojowego drona Bayraktar TB2 dla sił zbrojnych Ukrainy - zebrano ponad 22,5 miliona złotych. Tureckie maszyny podczas trwającej agresji Rosji na Ukrainę zdążyły zasłynąć ze swojej skuteczności na polu walki, drony takie jeszcze w tym roku mają również trafić do polskiej armii. Jak działa i co potrafi Bayraktar TB2? Co wiemy o tej konstrukcji?