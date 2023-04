Teren wokół gazoportu zamknięty, dwa największe zabytki miasta i część plaży odcięte

Odcięte zabytki i plaża

- To nasze dwa największe zabytki. Nie ma dostępu do nich, całe prawobrzeże nie będzie mogło korzystać z plaży. Nie można tam dojechać nawet komunikacją - martwi się Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. I dodaje: - Tragedią prawobrzeża jest to, że właściciele nie mogą zarabiać, sezon będzie dla nich stracony.

Mieszkańcy "zniesmaczeni", mówią o "pozbawianiu pieniędzy"

Decyzja uderzy na pewno w mieszkańców prawobrzeżnej części Świnoujścia, którzy żyją z turystyki. - Pobudowali pensjonaty, hotele, gospodarstwa i dzwonią do nas z pytaniem, co mają zrobić, bo jak plaża jest niedostępna to nikt do nich nie przyjedzie. Co mają mówić, że na plażę to 14 kilometrów do Międzyzdrojów? - zastanawia się Żmurkiewicz.