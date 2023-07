Pościg za motocyklistą, jechał z prędkością 180 kilometrów na godzinę

Podczas patrolu na drodze krajowej 91 w Zajączkowie (woj. pomorskie) policjanci "drogówki" zauważyli, że motocyklista jadący pojazdem marki Kawasaki nie zastosował się do znaku "zakaz wyprzedzania". Co więcej, jego tablica rejestracyjna była wygięta, co sprawiało, że numer był nieczytelny.