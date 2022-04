Policjanci weszli jednocześnie do trzech domów. Zatrzymali podejrzanych o zabójstwo sprzed 10 lat

Policjanci z pomorskiego Archiwum X rozwikłali sprawę zabójstwa sprzed 10 lat. Kontrterroryści weszli jednocześnie do trzech domów i zatrzymali trzech mężczyzn. Jak ustalili śledczy, dwóch z nich w 2012 roku miało zabić 44-letnią kobietę i 66-letniego mężczyznę, a trzeci - w zamian za pieniądze - miał pomagać w tej zbrodni. Jednym z podejrzanych jest syn ofiary. Wszyscy usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu.

Do zbrodni doszło w 2012 roku na terenie powiatu tczewskiego (Pomorskie). To wtedy w jednym z mieszkań znaleziono ciała 44-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Początkowo dochodzenie nie przyniosło rezultatu, a śledztwo zostało umorzone w sierpniu 2013 roku. Nie było wówczas wystarczających dowodów, aby wyjaśnić okoliczności tej zbrodni.

- W 2017 roku sprawa trafiła do Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Pomimo upływu 10 lat najbardziej doświadczeni funkcjonariusze służby śledczej i kryminalnej zaczęli ją wnikliwie analizować we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gdańsku - przekazał podinsp. Maciej Stęplewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.