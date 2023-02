Strażacy uratowali jelenia, pod którym załamał się lód

czytaj dalej

Sprawa chińskiego balonu ma potencjał, by stać się dla USA szokiem podobnym do wystrzelenia przez ZSRR Sputnika w 1957 roku, ale będzie to zależało od rozwoju sytuacji w nadchodzących tygodniach - ocenił doktor Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW). Amerykanie twierdzą, że zestrzelony nad USA balon przenosił urządzenia szpiegowskie, Chińczycy mówią, że to balon meteorologiczny.