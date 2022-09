Ktoś wyrzucił do lasu części samochodowe. "Nie wiem, co ludzie mają w głowie"

Nadleśnictwo Szubin (województwo kujawsko-pomorskie) walczy z plagą nielegalnych wysypisk śmieci w lasach. Niedawno ktoś porzucił tam części samochodowe. Leśnicy przyznają, że robią, co mogą, by ukrócić działania śmiecących. - Czasami przypomina to walkę z wiatrakami, ale nie poddajemy się - zapewniają.

Nadleśnictwo Szubin podzieliło się w poniedziałek (19 września) w mediach społecznościowych zdjęciem z lasu, na którym widać stertę śmieci pochodzących z demontażu samochodów. "Ręce i nogi opadają. Kolejne pozostałości po rozebranych autach. Nie wiem, co ludzie mają w głowie..." - napisano.

Grzegorz Gust, nadleśniczy Nadleśnictwa Szubin przyznaje, że to duży i niezrozumiały dla niego problem. - Spotykamy w lesie mnóstwo różnych śmieci, mimo że mieszkańcy mogą oddawać je za darmo. To jest tym bardziej niezrozumiałe. Nie wiem, czym ludzie kierują się, że coś takiego robią - mówi nam.

I dodaje: - Ostatnio wrócił temat odpadów pochodzących z rozbiórki samochodów. Prawdopodobnie firmy demontują pojazdy, i nie mając, co zrobić z plastikowymi pozostałościami, bo metalowe są pewnie oddawane na złom, wywożą do lasu. To nie pierwszy taki przypadek w ostatnich latach.

Walczą na różne sposoby

Nadleśnictwo robi, co może, by temu zaradzić. - Czasami przypomina to walkę z wiatrakami, ale nie poddajemy się. Coraz częściej udaje nam się znaleźć winowajców dzięki monitoringowi w lesie. Wiadomo jednak, że każdej drogi nie obstawimy kamerami. Współpracujemy również bardzo intensywnie z policją - podkreśla Gust.

Przypomina, że śmieci w każdej postaci są szkodliwe dla środowiska. Te pochodzące z rozbiórki pojazdów będą musieli jednak uprzątnąć pracownicy nadleśnictwa.

Szubin. Pozostałości po rozebranych samochodach w lesie Nadleśnictwo Szubin, Lasy Państwowe

- Do uprzątnięcia śmieci z danego terenu jest zobowiązany właściciel lub zarządca terenu. A więc na nas spoczywa ten obowiązek - przyznaje Gust.

