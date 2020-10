"Chcemy pomóc, ale personelu i leków brakuje"

Od poniedziałku szpital w Pucku decyzją wojewody ma do odwołania zapewnić 69 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia. Trzy łóżka muszą mieć możliwość podłączenia chorego do respiratora.

– Jeśli rząd nas nie wesprze zarówno z kwestii personelu jak i leków, to sytuacja będzie bardzo trudna – mówi starosta.

Lekarzy brakuje, a w dodatku odchodzą

Decyzja wojewody zapadła w piątek. Szpital miał więc jedynie dwa dni weekendowe na przygotowanie się do nowej rzeczywistości. Tydzień wcześniej wojewoda zażądał, by szpital zapewnił 10 takich łóżek – udało się przygotować jedynie 8. – Trwa narada w szpitalu, jak to wszystko przeprowadzić – zdradza Białk.