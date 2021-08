Szczytno. Skok na krzyżacki zamek, zabrali monety wrzucane "na szczęście". Grozi im surowa kara

- Zniszczyli zabezpieczenie, które wykonane było ręcznie na specjalne zamówienie i zabrali leżące na ziemi monety wrzucane tam przez mieszkańców i turystów "na szczęście" - informuje policja. Trzej mężczyźni podejrzani są o włamanie do pomieszczenia w ruinach zamku krzyżackiego w Szczytnie (Warmińsko-Mazurskie).

Zgłoszenie o włamaniu do zamku krzyżackiego w Szczytnie policja dostała 13 sierpnia od przedstawicieli urzędu miasta. Do zdarzenia miało dojść szóstego sierpnia po godzinie 21. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcy zniszczyli zabezpieczenie wykonane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków i weszli do pomieszczenia niedostępnego dla zwiedzających.