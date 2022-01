Tajemnica zabójstwa rozwikłana po 14 latach. Zabił młody kochanek, żona ofiary miała pomagać

W 2008 roku w jeziorze na Mazurach znaleziono ciało mężczyzny. Dopiero po latach udało się ustalić kim był, jak zginął i kto był zamieszany w zbrodnię. W październiku zatrzymano 41-letniego Andrzeja S., teraz żonę ofiary - 54-letnią Marię G. Kobieta nie przyznaje się do winy.

Jak przekazała nam starsza sierżant Izabela Cyganiuk z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, zatrzymana została 54-letnia obecnie Maria G., która ma być zamieszana w zabójstwo swojego męża. Do zbrodni doszło w 2007 roku. Kobieta została zatrzymana w czasie świąt Bożego Narodzenia, bo na co dzień pracuje poza granicami kraju.

- Usłyszała zarzuty pomocnictwa przy zabójstwie, poplecznictwa, a dokładniej zacierania śladów popełnionego przestępstwa oraz zarzut składania fałszywych zeznań. 54-latka złożyła wyjaśnienia, jednak nie przyznała się do postawionych jej zarzutów - przekazała Cyganiuk.

Już wcześniej, 16 października, zatrzymany został 41-letni Andrzej S. To on według śledczych był głównym sprawcą zbrodni. W trakcie przesłuchania przyznał się do zabójstwa.