Samochód osobowy wpadł do rzeki. Nie żyją trzy osoby

Sąd Najwyższy USA zniósł restrykcje stanu Nowy Jork dotyczącego ograniczenia prawa do noszenia broni w miejscach publicznych. Orzeczenie prawdopodobnie zapewni prawną amunicję do kwestionowania innych zarządzeń podejmowanych w całym kraju – przewiduje agencja Reutera. Tego samego dnia amerykańscy senatorzy przegłosowali ustawę dotyczącą ograniczenia dostępu do broni palnej. "New York Times" nazwał to "dwupartyjnym przełomem", podkreślając, że tak różne decyzje pokazują rozbieżności między przechylającym się w stronę konserwatystów sądem a kontrolowanym przez demokratów Kongresem.