Szpital apeluje o oddawanie krwi dla bliźniaków rannych w wypadku. Sąd nie zgodził się na areszt dla kierowcy

Stan zdrowia Kuby i Bartka - bliźniaków potrąconych w sobotę przez 29-letniego kierowcę forda mustanga - nadal jest ciężki. - Walczymy o ich życie - przekazują przedstawiciele szpitala i apelują o oddawanie krwi dla nich. Tymczasem sąd w Szczytnie nie przychylił się we wtorek do wniosku prokuratury o aresztowanie kierowcy - poinformowała prokuratura.

- W związku z koronawirusem zmniejszyła się ilość dawców, a krwi potrzebujemy tyle co zwykle, a czasem więcej. Prosimy, by każdy, kto może, oddawał krew, jest to naprawdę w tym czasie potrzebne - zaapelował rzecznik szpitala dziecięcego.