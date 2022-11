Szczytno. Pożar altany, nie żyją dwie osoby

czytaj dalej

Dzisiaj Lwów żyje, jest prąd, jest woda. Ale to się może zmienić, bo Rosja od kilku tygodni atakuje stacje elektryczne - mówił w TVN24 mer Lwowa Andrij Sadowy. Dodał, że to, co robią ukraińscy wojskowi i cywile, "to jest jakiś cud". - To jest wielkie marzenie sukcesu, wiktorii, marzenie, by gnać tego Moskala z naszej ziemi i zacząć wszystko odbudowywać - powiedział.