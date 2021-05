Pomorskie liderem szczepień, podano ponad milion dawek

W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców liczba osób osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką w województwie pomorskim przekroczyła 4300. Region jest liderem na tle całego kraju. - Co pięć minut wpuszczamy do hali 40 osób, mniej więcej szczepimy około 370 na godzinę - mówi o pracy jednego z punktów dyrektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W województwie pomorskim liczba szczepień przekroczyła już milion - poinformował w piątek Pomorski Urząd Wojewódzki. Na 10 tysięcy mieszkańców prawie co druga osoba przyjęła co najmniej jedną dawkę, co daje Pomorzu pozycję lidera wśród szczepień w kraju.