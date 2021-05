Punkt szczepień zawiesza działalność. "Kilkanaście tysięcy osób musi być przerejestrowanych"

"Ponieważ otrzymaliśmy informację z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że nie dostaniemy żadnych dawek szczepionki Pfizer do końca maja, zmuszeni jesteśmy zawiesić działalność" - przekazało Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Przerejestrowanych musi zostać kilkanaście tysięcy osób. Prezes Agencji Rezerw Strategicznych twierdzi z kolei, że dostawy preparatów "przebiegają zgodnie z harmonogramem".

Punkt szczepień w hali Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku od środy zawiesza działalność. Informację UCK przekazało we wtorek w mediach społecznościowych. Jak poinformował Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, do końca maja oraz w czerwcu szczepienia preparatem Pfizer będą kontynuowane jedynie w przypadku drugich terminów.

- Kilkanaście tysięcy osób musi być przerejestrowanych na inne terminy - powiedział Kraszewski na antenie TVN24. - Fakty są takie, że zabrakło szczepionek, nie dotarły do nas, a szczepimy szczepionkami Pfizera - dodał.

- Liczymy na to, że w czerwcu, kiedy tych szczepionek przyjdzie dwa razy więcej niż w maju, ten punkt będzie normalnie działał - dodał Kraszewski.

"Nie widzę żadnych problemów"

Z kolei Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Strategicznych stwierdził w rozmowie na antenie TVN24, że szczepionki do UCK "docierają cały czas, regularnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem".

- Nie widzę powodu tutaj do takich deklaracji i działań, które podejmuje obecnie kierownictwo, tym bardziej, że dotychczas UCK otrzymało w maju 42 tysiące szczepionek i kolejne dostawy zaplanowane są na kolejne 40 tysięcy szczepionek. To jest taka liczba, która pokazuje, że spokojnie te szczepienia mogą się odbyć - powiedział Kuczmierowski.

- My w nikogo szczepionek nie wmuszamy, nawet jeśli punkt szczepi, mimo oferty rezygnuje z jakiejś dostawy, to jesteśmy zadowoleni, bo dzięki temu możemy przekazać takie dostawy punktom, które czekają, które bez problemu znajdują chętnych. Nas to nie martwi, wręcz przeciwnie - powiedział prezes.