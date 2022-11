14 osób, w tym dwaj policjanci, zatrzymanych w sprawie handlu narkotykami

czytaj dalej

Bursztyn z inkluzją skorpiona sprzed około 40 milionów lat trafił do zbiorów Muzeum Gdańska. Został zakupiony od litewskiego kolekcjonera za ponad 200 tysięcy złotych. To jedyna taka bryłka Polsce i jedna z niewielu na świecie. W gdańskich zasobach znajdowała się już niegdyś podobna. Przepadła w czasie wojny. Muzealnicy liczą jednak, że kiedyś powróci do zbiorów.