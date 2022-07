Koń biegał po drodze. "Za nic miał ruch uliczny"

Policjanci ze Szczecinka (Zachodniopomorskie) interweniowali wobec konia, który stwarzał zagrożenie na drodze. Zwierzę uciekło swojemu opiekunowi. Na szczęście, jeden z funkcjonariuszy miał kowbojskie zacięcie, schwytał uciekiniera i odprowadził go do właściciela.

Przez rondo, ulice i przejścia dla pieszych

Zwierzę, jak przekazuje Matys, "za nic miało uliczny ruch". - Nie reagowało na przejeżdżające samochody i biegło po asfalcie - opowiada. Na opublikowanym przez policję nagraniu widać konia, który biegnie przez rondo i ulice, a także przejścia dla pieszych. W pewnym momencie do akcji wkroczył radiowóz, który podjechał do zwierzęcia. Na kolejnym ujęciu widać, że jednemu z policjantów udało się ujarzmić konia. Jak przekazuje Matys, doprowadził on - w asyście radiowozu - zwierzę do zagrody. Opiekun został pouczony, by następnym razem zachował więcej ostrożności.