Zostawił busa na torach i uciekł do lasu. Nadjeżdżał pociąg osobowy. Kierowca ma trafić do więzienia

Mężczyzna zostawił fiata ducato na torach i uciekł do lasu. Wprost na pozostawionego busa jechał pociąg osobowy – mogło dojść do olbrzymiej tragedii. Sąd skazał kierowcę na dwa lata pozbawienia wolności i pięć lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Gdyby nie interwencja funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, 27 stycznia tego roku na torach w Szczecinie mogło dojść do bardzo poważnego wypadku. Kierowca pozostawił busa na torach i uciekł do lasu. W tym czasie z dużą prędkością zbliżał się pociąg pasażerski.

- Samochód został pozostawiony na torach czynnych, stwarzało to zagrożenie w ruchu lądowym. Mogło dojść do tragedii. Szczególnie że z przeciwka od strony Stargardu nadjeżdżał pociąg – relacjonuje nam Rafał Buczek, komendant Straży Ochrony Kolei w Szczecinie.

Dwa lata za kratami

Okazało się, że auto należy do wypożyczalni samochodów. Po nitce do kłębka funkcjonariusze dotarli do osoby, która auto użytkowała. Nie była w stanie logicznie wytłumaczyć, co robiła na torowisku i z jakich powodów uciekła.