Przedsiębiorca i filantrop, który zapisał się w historii. Przejrzeli mapy i zdjęcia, znaleźli jego grób

"Chcielibyśmy uporządkować zieleń, przywrócić kształt dawnych alejek cmentarnych"

Miejsce to znajduje się na obecnym osiedlu Łękno w Szczecinie. Po wojnie zupełnie zmieniło ono charakter – stacjonowały tam wojska sowieckie, cmentarz został zamknięty, nagrobki zlikwidowane, urosły też drzewa, które zmieniły krajobraz znany z dawnych zdjęć. Teren nie jest rozległy (cmentarz miał powierzchnię ok. 0,3 ha), ale po miejscach pochówków Johannesa i Martina nie pozostały prawie żadne ślady: zachował się niezidentyfikowany kamień i fragment jednego z orłów, które ustawione były po obu stronach nagrobka syna Quistorpa. Stowarzyszeniu udało się zawęzić teren poszukiwań z ponad dwóch tysięcy metrów kwadratowych do około czterech. Według niektórych źródeł płyta z grobu Johannesa i fragmenty pomnika Martina znajdowały się na cmentarzu jeszcze w latach 80., dlatego też członkowie stowarzyszenia zaapelowali o kontakt do mieszkańców, którzy pamiętają to miejsce sprzed kilkudziesięciu lat.