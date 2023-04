Zgubiła syna, wracając z zakupów. Policjanci znaleźli dziecko na drugim końcu miasta

Kobieta, która w Szczecinie wracała z dziećmi z przedświątecznych zakupów, w autobusie zorientowała się, że nie ma z nią jej ośmioletniego syna. Wróciła na przystanek, gdzie po raz ostatni widziała dziecko, ale chłopca już tam nie było. Odnaleźli go policjanci. Godzinę później dziecko wróciło do matki.

- Wsiadając do autobusu, zorientowała się, że do pojazdu nie wsiadł jej starszy syn. Kobieta natychmiast wróciła w miejsce, gdzie ostatni raz widziała chłopca. Niestety już go tam nie było - informuje sierż. sztab. Paweł Pankau z zespołu do spraw komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.