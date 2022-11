Zginął od wielu ciosów nożem. Zarzuty zabójstwa dla dwóch osób, jeden z podejrzanych ma 17 lat

Prokuratura w Szczecinie zatrzymała dwóch młodych mężczyzn w sprawie zabójstwa, do którego doszło we wtorek w mieszkaniu na szczecińskim Niebuszewie. Jeden z podejrzanych ma 17 lat. Ofiara zginęła od wielu ciosów nożem.

We wtorek, 22 listopada, przy ulicy Długosza w Szczecinie doszło do ataku na mężczyznę, który kilkakrotnie został ugodzony nożem. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.