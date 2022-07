Zarzuty dla matki chłopca, który zmarł w rozgrzanym samochodzie

- Matka dziecka usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci kilkunastomiesięcznego syna, poprzez pozostawienie go bez opieki w zamkniętym samochodzie, co doprowadziło do niewydolności krążeniowo-oddechowej, a w przebiegu - udaru cieplnego i zgonu dziecka. Grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 5 - przekazała mi Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.