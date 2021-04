Zabił podczas seansu dla dzieci. Spędzi w więzieniu resztę życia

"Drastyczny" charakter zbrodni

Jak przekazał nam wówczas rzecznik sądu Michał Tomala, sąd wymierzył Michelowi F. najwyższy wymiar kary, ponieważ "tylko kara izolacyjna i to bez ograniczeń czasowych ma rację bytu". - Ze względu na to, że charakter czynów był bardzo bulwersujący, bardzo drastyczny – tłumaczy.

Nie wiadomo, ile ciosów zadał

Drugi z zaatakowanych mężczyzn został ugodzony w klatkę piersiową, szyję i ręce, "co skutkowało powstaniem rozległej rany ciętej szyi i przecięciem dużych naczyń szyjnych w postaci tętnic i żył szyjnych", rany kłute klatki piersiowej i cięte na obu barkach "spowodowały krwawienie na granicy wstrząsu hipowolemicznego, co stanowiło chorobę realnie zagrażającą życiu". Drugiej ofierze udało się uciec. Mężczyzna przeżył mimo rozległych ran.

Zaplanował zabójstwo

Jak informowała prokuratura: "po uprzednim ustaleniu, że tego dnia mężczyzna ten wraz ze swoim znajomym wybiera się do kina – nabył bilet na ten sam seans, a następnie sam również udał się do tego kina". Zadbał o to, by mężczyźni go nie zauważyli, usiadł w rzędzie tuż za nimi, a następnie wyjął nóż i zaatakował ich. Zadał tak wiele ciosów, że ciężko określić ich dokładną liczbę – było ich co najmniej kilkanaście.