Więzienie za napaść w kościele. Sąd: wizja prokuratury wysoce przejaskrawiona

Sąd Apelacyjny wydał prawomocny wyrok w sprawie napaści w szczecińskiej bazylice. Dwaj mężczyźni wdarli się do zakrystii, zażądali wydania szat liturgicznych, próbowali ukraść różaniec, a na koniec pobili księdza i kościelnego. Choć zostali skazani na więzienie, to sąd uznał, że "wizja przedstawiona przez prokuraturę jest wysoce przejaskrawiona". Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zadecydował wcześniej o nadzorze Prokuratury Krajowej nad tą sprawą.

W czwartek zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie ataku na księdza i kościelnego, do którego doszło 28 lipca 2019 roku. Sąd podtrzymał wyrok pierwszej instancji z lipca 2020 roku , według którego dwóch z trzech oskarżonych zostało uznanych winnymi naruszenia miru domowego oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzeniem mieniem.

Jeden z mężczyzn skazany został ponadto za grożenie pozbawieniem życia pokrzywdzonym oraz naruszenie nietykalności cielesnej zakrystianki poprzez jej odepchnięcie. Dodatkowo pokrzywdzonego księdza proboszcza oraz kościelnego kilkukrotnie uderzył ręką w twarz, co skutkowało powstaniem u nich obrażeń ciała w obrębie twarzy na okres nieprzekraczający 7 dni.

"Wyolbrzymiony" motyw

Tuż po zdarzeniu do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. "Na akty agresji nie może być żadnego przyzwolenia. Wczorajsze pobicie księdza i próba profanacji Mszy Świętej w Szczecinie zasługują na szczególne potępienie ze wszystkich stron - bez względu na poglądy polityczne. Dziękuję polskiej policji za sprawną akcję i ujęcie napastników" - napisał szef rządu.

Awantura na zakrystii

Jak ustalono w trakcie procesu, 28 lipca 2019 roku mężczyźni pili alkohol w szczecińskim parku. Nie potrafili odpowiedzieć, czemu przechodząc później obok wejścia do bazyliki, dwóch z nich zdecydowało się wejść do środka kościoła. Trzeci – uniewinniony z zarzutów – pozostał na zewnątrz i miał być według świadków spokojny.

Kobieta odmówiła i zadzwoniła po pomoc do księdza proboszcza Aleksandra Ziejewskiego. Gdy ten przybył i próbował wyrzucić mężczyzn, zaczęła się awantura. Jeden z mężczyzn miał rzucić się na księdza, a potem na kościelnego, który stanął w obronie proboszcza.

Przeprosili i im wybaczono

Tuż po zdarzeniu udało nam się porozmawiać z księdzem Ziejewskim, który przyznał, że jego policzek musiał zostać zszyty. Andrzej Melerski, poszkodowany kościelny, opowiadał, że mężczyzna uderzył go raz. - Odciągnąłem go od księdza, a on mi w twarz dał. Padłem jak kawka. Zachowywał się jak szatan - powiedział nam.