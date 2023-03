Skuter Magdy nie chciał odpalić, on zaproponował pomoc i ją zabił. Zapadł wyrok w sprawie "bestii z Sulikowa"

Przed Sądem Okręgowym w Szczecinie zakończył się proces w sprawie Dawida J. z Sulikowa, który odpowiada za gwałt i zabójstwo 18-letniej Magdy z małej miejscowości pod Kamieniem Pomorskim (Zachodniopomorskie). Pierwszą podobną zbrodnię J. popełnił, gdy miał 14 lat. Został skazany na dożywocie. W więzieniu spędzi przynajmniej 35 lat.

Dawid J. usłyszał we wtorek wyrok dożywocia za zabójstwo w związku ze zgwałceniem. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł starać się dopiero po 35 latach. Wyrok jest nieprawomocny.

Sentencję wyroku odczytała Ewa Borucka, przewodnicząca składu sędziowskiego. Wyrok J. ma odbywać w systemie terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Jak skomentował nam prokurator Maciej Jóźwiak, wyrok jest zgodny z ich wnioskiem, więc nie zamierzają się od niego odwoływać.

Dawidowi J. groziła kara nie niższa niż 12 lat pozbawienia wolności, 25 lat lub dożywocie. Media nadały mu przydomek "bestia z Sulikowa".

Dawid J. przed sądem (zdjęcie archiwalne) tvn24

Zaproponował pomoc, ciało Magdy znaleziono w lesie. Dawid J. przyznał się do zbrodni

O okolicznościach zbrodni w maju 2021 roku podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro poinformował zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Politycy chwalili wówczas służby za szybkie zatrzymanie J. i zapewniali o tym, że sprawcę czeka surowa kara.

Magda, uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach, zaginęła 24 maja 2021 roku, kiedy pojechała skuterem na zakupy. Dwa dni później zaginięcie zgłosił jej ojciec. - Nie mógł uzyskać żadnego kontaktu z córką - opowiadał Sierak.

Policjanci, którzy przystąpili do poszukiwań, skupili się na analizie nagrań z kamer w miejscach, gdzie przejeżdżała Magda. Badali też historię logowań telefonów komórkowych w okolicy. Na podstawie tej pracy wskazali, że prawdopodobnym sprawcą jest Dawid J. Mężczyzna został zatrzymany 29 maja.

- Przyznał się do zabójstwa, ale nie wskazał, jak doszło do tego czynu. Nie wyjaśnił też, co motywowało go do popełnienia zbrodni - przekazał Sierak.

Krzysztof Sierak o dotychczasowych ustaleniach ws. śmierci osiemnastoletniej Magdy TVN24 Łódź

18-letnia Magda feralnego dnia miała problem z odpaleniem swojego skutera przy jednym z marketów w Kamieniu Pomorskim. Pomoc zaoferował jej właśnie Dawid J. Zaproponował, że podwiezie ją do domu.

Jak ustalili śledczy, w trakcie jazdy uderzył ją silnie w twarz. Prawdopodobnie wielokrotnie. J. jest potężnym mężczyzną i nie miał problemu z obezwładnieniem swojej ofiary. Następnie zabrał młodą kobietę do lasu i tam udusił. Ciało ukrył pod korzeniami przewróconego drzewa przykrywając je liśćmi i ziemią.

Zabił już wcześniej. Ofiarą była młodsza o rok koleżanka z klasy

To nie była pierwsza zbrodnia Dawida J. Gdy miał zaledwie 14 lat - w 2006 roku - jego pierwszą ofiarą była 13-letnia koleżanka z klasy. Początkowo w śledztwie występował jako świadek - skłamał policjantom, że widział, jak Sylwia wsiadła do obcego samochodu. Potem okazało się, że ślady DNA na ciele ofiary bezsprzecznie wskazują, że to on jest sprawcą.

Materiał Faktów TVN o rodzinie zamordowanej Sylwii, która musi mieszkać obok zabójcy córki

Ciało dziewczynki odnaleziono w polu rzepaku niedaleko jej domu. Sporządzony później opis jej obrażeń objął aż 11 stron. Nastolatka została zgwałcona. 50 dni od odnalezienia ciała dziewczynki zatrzymano Dawida. Przyznał się.

J. trafił do poprawczaka. Podczas przepustek miał dopuszczać się kolejnych przestępstw - między innymi molestować swoją 11-letnią siostrę, dokonać rozboju na młodej kobiecie grożąc jej nożem.

W 2012 roku wyszedł na wolność i wrócił do rodzinnej miejscowości. Rodzina zamordowanej skarżyła się, że musi go oglądać każdego dnia, a po młodym wówczas mężczyźnie nie widać żadnych wyrzutów sumienia.

- Wyjdzie z poprawczaka, wtedy będzie jeszcze większy, silniejszy. I co, wyjdzie naprawiony? To, że w poprawczaku sobie posiedział, to tak jakby był na wczasach - denerwowała się przed laty matka zamordowanej dziewczynki. W końcu rodzice ofiary nie wytrzymali presji i wyprowadzili się.

Nowe życie Dawida J.

Dawid J. znalazł partnerkę, z którą ma dwie córki. Zamieszkali w Sulikowie razem z matką, ojczymem i dwiema siostrami J. - w tym tą, którą wcześniej molestował. Ludzie ze wsi dali mu drugą szansę. - Był strach, on jest dosyć potężny chłopak. Przypuszczam, że przy nim szans bym nie miała. Trzeba było żyć. Co mieliśmy wszyscy zmienić adres zamieszkania, bo on wrócił? To trochę nierealne - mówiła reporterowi Uwagi! TVN jedna z mieszkanek. Dodała, że tłumaczyli sobie, że "jak znalazł narzeczoną i ma dzieci, to się ustatkował".

"To jest problem osób, o których kryminolodzy mówią, że to człowiek o dwóch twarzach" TVN24

Psychiatra: twarz, którą ofiary widzą przed śmiercią

Eksperci twierdzą jednak, że było to błędne przeświadczenie, a J. był jak bomba z opóźnionym zapłonem. - Na podstawie tego pierwszego przestępstwa i kolejnych jego zachowań istniało wysokie prawdopodobieństwo, że popełni podobny czyn w przyszłości - komentował Jerzy Pobocha, psychiatra, wieloletni biegły sądowy analizujący podobne sprawy. Charakteryzował J. jako osobę, która "nie ma moralnych uczuć, moralnych zahamowań", a z drugiej strony ma "trudności w hamowaniu popędu seksualnego". - To wszystko razem powoduje, że ten człowiek tak jest zaprogramowany - mówił ekspert.

Przestępcy tacy jak J. mają zdaniem Pobochy "dwie twarze". - Jedna twarz to ta, którą zna rodzina, sąsiedzi, znajomi, a druga twarz to ta, którą zobaczy ofiara często w ostatnich chwilach przed śmiercią - tłumaczył.

Biegły zwracał uwagę, jak ważna jest prognoza kryminalistyczna i regularne badania tak niebezpiecznych przestępców. - Jestem zbulwersowany, że doszło do takiej sytuacji. Przecież to było wiadomo, że wcześniej czy później on coś takiego zrobi - mówił. I zaznaczał: - Ci ludzie muszą być monitorowani, muszą być nadzorowani. Muszą się kontaktować z lekarzem, psychoterapeutą, kuratorem itd. Trzeba sobie jasno powiedzieć, czy lepiej jest, żeby on był w jakimś sensie izolowany, co zrobiono dla pedofilów, czy lepiej jest czekać i liczyć, że może nie zabije. Nie może tak być. Nie ma bardziej chronionego dobra jak zdrowie i życie.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:eŁKa/tam, tok

Źródło: TVN24 Szczecin