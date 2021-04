"Jedna z dziewczynek jest już przytomna, oddycha samodzielnie"

Do wypadku doszło w piątek 23 kwietnia na terenie przedszkola przy ulicy Hożej w Szczecinie . - Według wstępnych informacji doszło do nieszczęśliwego wypadku na terenie placu zabaw z udziałem dwójki dzieci, które po udzielonej im pomocy medycznej zostały przetransportowane do szpitala – mówiła wtedy młodszy aspirant Ewelina Gryszpan, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Wiadomo, że doszło do podduszenia dwóch dziewczynek.

Wypadek bada Prokuratura Rejonowa Szczecin Zachód w Szczecinie. Jak przekazała Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, śledczy prowadzą postępowanie w kierunku narażenia dwóch dziewczynek na utratę zdrowia lub życia przez osobę, na której ciążył obowiązek sprawowania nad nimi opieki, czyli czyn z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego. Grozi za to do pięciu lat więzienia.

"Podczas zabawy dziewczynek skakanką doszło do sytuacji, w której się poddusiły"

- W wyniku zabawy dwóch dziewczynek skakanką doszło do sytuacji, w której się poddusiły. Z tego, co udało nam się ustalić, nauczycielki bardzo szybko, bo w ciągu ośmiu sekund, udzieliły pomocy. Ten czas wystarczył do tego, aby doszło do zatrzymania oddechu i konieczności reanimacji. Obie dziewczynki były reanimowane. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe, obie dziewczynki odwieziono do szpitali – mówił Soska.