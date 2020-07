Na jeziorze wywróciła się łódź, 10-latka znalazła się w kabinie pod wodą. Nie udało się jej uratować

Do dramatycznego wypadku doszło w Szczecinie. Wywróciła się łódź motorowa, w wyniku czego w kabinie pod wodą zostało uwięziona 10-letnia dziewczynka. Została wyłowiona przez ratowników. Niestety - pomimo długotrwałej reanimacji - nie udało się jej uratować.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 13 w Szczecinie na jeziorze Dąbie w okolicy Orlego Przesmyku. Służby otrzymały informację, że przewróciła się łódź motorowa.

Uwięziona w kabinie pod wodą

Dodała, że pogotowie przewiozło do szpitala cztery inne osoby z grupy płynących tą samą łodzią. 6-letnia dziewczynka z urazem kończyny górnej, barku, została zabrana do szpitala razem z 40-letnią mamą, która doznała urazu głowy i barku. 36-letnia kobieta nie miała obrażeń, ale do szpitala pojechała z 6-letnim chłopcem, który miał otarcia.