W Szczecinie powstaje statek do transportu rakiety kosmicznej

Canopee to budowany w Szczecinie statek, który będzie służył do przewozu elementów rakiety Ariane 6 z Europy do Gujany Francuskiej. - Prywatna stocznia wybudowała fragment terytorium Francji - mówi pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W środę odbyło się wodowanie statku w prywatnej stoczni w Szczecinie. Canopee ma 121 metrów długości, 23 metry szerokości i będzie mógł osiągnąć prędkość do 16,5 węzłów. - Statek jest wyjątkowy. Piękny, biały, a najważniejsze jest to, że będzie służył do przewozu elementów rakiety Ariane 6 z Europy na Gujanę Francuską do kosmodromu ESA (Europejska Agencja Kosmiczna- red.) - mówił w rozmowie z TVN24 Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dodał, że jednostka będzie miała dwa napędy.

- Jeden napęd dysk klasyczny Marine Diesel Oil, czyli napęd dieslowski tak, jak mają standardowe statki. A drugi to są cztery ogromne żagloskrzydła, które wspomagają ten napęd dieslowski. Co ciekawe, te żagloskrzydła mają mieć około 45 metrów wysokości, a więc tyle samo praktycznie co nasz Dar Młodzieży - mówił Zahorski.

Canopee będzie służył do przewozu elementów rakiety Ariane 6 z Europy do Gujany Francuskiej TVN24

Stocznia "wybudowała fragment terytorium Francji"

Zahorski dodał, że jednostka została przeholowana z powrotem na miejsce w stoczni.

- Za trzy miesiące z załogą popłynie do Holandii, gdzie właśnie będą stawiane te napędy żaglopłatowe - mówił. - Jednostka jest budowana i będzie pływała pod banderą francuską, a więc można sobie jasno powiedzieć, że, biorąc pod uwagę prawo morskie, wybudowaliśmy w Szczecinie, prywatna stocznia wybudowała, fragment terytorium Francji, albowiem pokład statku zawsze jest fragmentem terytorium danego kraju - dodał.

Statek Canopee przetransportuje przez Atlantyk rakietę Europejskiej Agencji Kosmicznej TVN24

Rakieta Ariane 6, którą ma przewieźć Canopee, ma 16 metrów wysokości i waży prawie 900 ton, będzie w stanie wynieść na orbitę ładunki o masie 16 ton. Europejski kosmodrom, z którego wystartuje Ariane 6 znajduje się właśnie w Gujanie Francuskiej.

O budowie statku w Szczecinie 29.06| Canopee to budowany w Szczecinie statek, który będzie służył do przewozu elementów rakiety Ariane 6 z Europy na Gujanę Francuską. TVN24

