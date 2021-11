Dom runął po wybuchu gazu w Szczecinie. Wojewoda zachodniopomorski o pomocy dla poszkodowanych

Do wybuchu gazu doszło w sobotę w domu jednorodzinnym przy ulicy Srebrnej w Szczecinie . Poszkodowanych zostało łącznie siedem osób. W najcięższym stanie jest 61-letni mężczyzna. Jak poinformowała w mediach społecznościowych córka poszkodowanego, ma on poparzone 70 procent ciała i drogi oddechowe.

"Moje dzieci ucierpiały najmniej, mają drobne rany powierzchowne, popalone włosy, ale to najmniejszy problem. Są w szoku, ale są stabilne, wracamy dzisiaj do domu" - przekazała w sobotę.

Pomoc finansowa i zapewnienie lokali

- Tutaj musi być wniosek prezydenta miasta, mam nadzieję, że on zaraz rano w poniedziałek wpłynie. Moje służby są w kontakcie z MOPR-em (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - red.), z miastem. Jeżeli ten wniosek tylko wpłynie, to myślę, że w ciągu jednego dnia ten wniosek rozpatrzymy i to jest kwota 4800 złotych z budżetu wojewody i 1200 złotych z budżetu miasta, łącznie 6 tysięcy na tą doraźną pomoc. To jest ta pierwsza pomoc, która jest najszybciej i można ją w ciągu jednego dnia uruchomić - tłumaczył Bogucki.