Wpadł do studzienki na działce. "Reanimacja trwała godzinę"

Po południu na terenie ogródków działkowych w Szczecinie mężczyzna wpadł do studzienki. Udało się go wydobyć, ale nie oddychał. Próby przywrócenia funkcji życiowych nie udały się.

Kwadrans po południu służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który miał wpaść do studzienki na Rodzinnych Ogrodach Działkowych Skarbówka przy ul. Fryderyka Chopina w Szczecinie.

Służby otrzymały zgłoszenie, że do studzienki wpadł człowiek. "Nagrania z kamer tego nie potwierdzają"

Policja sprawdza okoliczności zdarzenia. W tym momencie wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

- Nie wiemy, jak mężczyzna wpadł do studzienki. Była ona przeznaczona do zainstalowania urządzeń pomiarowych mediów doprowadzonych do działki – opowiada Majer.