Mieli strzelać do autobusów i tramwajów. Policja zatrzymała trzech nastolatków

Broń i narkotyki w mieszkaniu

– Szczecińscy policjanci, którzy otrzymali informację o uszkodzeniu szyb w środkach komunikacji miejskiej natychmiast zajęli się tą sprawą. W związku z pojawianiem się kolejnych zdarzeń, o takim samym przebiegu mundurowi odrzucali niektóre z hipotez zawężając działania do szukania osób, które mogły używać do tych uszkodzeń wiatrówki bądź podobnej broni – przekazała nam młodszy aspirant Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Udało się szybko ustalić, że za tymi incydentami mogą stać trzej nastolatkowie. – Do ich ujęcia konieczne było siłowe wejście do jednego z mieszkań w centrum miasta. Są to chłopcy w wieku od 14 do 16 lat, dwaj z nich to uciekinierzy z Młodzieżowych Ośrodków-Wychowawczych, a najmłodszy z nich uciekł z domu – relacjonował Pankau.