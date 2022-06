Slalomem przez wąską uliczkę, kobieta zatrzymała się na słupie. Niebezpieczna jazda w oku kamery

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 6 rano. Kobieta wjechała w ulicę Osiek w Szczecinie. Jej niebezpieczną jazdę zarejestrowała kamera monitoringu zamontowana na jednej z kamienic. Nagranie na Kontakt 24 przesłał nam właściciel budynku.

Sprawę bada policja

- Samochód wjechał w metalowy słupek i go uszkodził. Do zdarzenia doszło po godzinie 6 na ulicy Osiek w Szczecinie. Kierująca po trzydziestce. To, czy w momencie zdarzenia była trzeźwa, określą badania. Na szczęście nikomu nic się nie stało - przekazał Pankau.