Saperzy usunęli tajemniczy obiekt, z którego wydobywały się płomienie i dym

W Szczecinie zakończyła się akcja usuwania pozostałości z II wojny światowej - jak się okazało bomby zapalającej wypełnionej fosforem. Ponad 500 mieszkańców osiedla Kaliny może już wrócić do swoich domów.

O godzinie 7 w niedzielę rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców części osiedla Kaliny w Szczecinie przed akcją usuwania potencjalnie niebezpiecznego obiektu znalezionego 8 października podczas prac budowlanych. Do niedzieli nie udało się ustalić, co to za przedmiot.