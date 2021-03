Ma trafić do ośrodka, bo "stwarza zagrożenie". Już raz nie został przyjęty z powodu przepełnienia

"Zagraża społeczeństwu"

Były skazaniec jest wolny od stycznia, gdy nie przyjęto go do ośrodka w Gostyninie z powodu przepełnienia. Prokuratura Rejonowa w Gostyninie prowadzi w związku z tym śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez kierownictwo ośrodka. Sąd skierował go wtedy do ośrodka do czasu podjęcia decyzji - po zakończeniu wyroku nie było podstaw prawnych by go trzymać za kratami.