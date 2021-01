Był ranny, nie wiedział, gdzie jest. Zadzwonił po pomoc. "Niech pan nie umiera, niech pan się skupi"

-Jestem poza działką. Tu są chaszcze dookoła, nie dotrzecie do mnie, nikt mnie nie znajdzie - mówił do policjantów 61-latek. Mężczyzna był ranny, nie wiedział, gdzie dokładnie jest. Miał jedynie telefon, przez który rozmawiał z policjantami próbującymi go znaleźć. - Niech pan nie umiera, niech pan się skupi. Znajdziemy pana - mówił funkcjonariusz.